新北市一名邱姓男子與林姓友人借車，原本約定隔天要歸還，沒想到邱男因為工作想持續用車，藉故拖延不還車，遭林男到派出所提告侵占，而警方在本月20日巡邏時發現該車，立即攔下後將邱男當場逮捕，移請新北地檢署偵辦。

當時新北保大的警員，在三重區巡邏時，在三合路四段附近，發現該車輛違規，經查詢發現該車輛1個半小時前才被通報遭人侵占，隨即將車輛攔下盤查，駕駛邱男下車後也坦承並非車主，警方事後也聯繫林男來將愛車領回。

邱男借車不還遭警攔下，警方通知車主來領車。（翻攝畫面）

據了解，邱、林兩人是工作認識的關係，邱當初借車，以一天2000元為代價借車，原本說好隔天就還車，沒想到邱男一再拖延，車主在20日當天去報警，沒想到這麼快就找回車輛，林男非常感謝警方的高效率。

新北保安大隊呼籲，對於侵佔他人汽機車、或竊取他人汽機車或號牌在路上行駛者，切勿心存僥倖，挑戰新北市政府警察局維護治安、保護民眾財產的決心；向他人借用物品，務必於約定時間內歸還，千萬不要因為貪小便宜或貪圖一時方便而誤觸法網，最終得不償失。