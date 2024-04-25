跟美國通用以及福特汽車樂觀的財測相比，現代汽車明顯對未來顯得小心且謹慎。在銷售量方面，這家全球第3大汽車製造業者，加上集團子公司起亞，上季減少1.5%，車數共計100.7萬輛。

由於消費者面臨通膨位居高檔壓力，以及經濟成長趨緩，對現代汽車而言，僅次於美國的第2大市場韓國，上季的銷售量更是大減16%。現代表示，韓國販售變差，跟位於牙山的車廠暫時停產有關，因為牙山廠正在改裝要生產電動車。

不過，現代汽車美國地區的銷售量卻大增近10%，跟前述美國老牌汽車業者一樣。另外，現代混合動力車輛銷售量激增17%，代表全球消費者寧可選擇較便宜的環保車，而非價格貴參參的純電動車。

現代汽車表示，將推出更多混合動力車輛以及新的IONIQ純電車款，繼續在全球擴大新能源車陣容。現代則鎖定印度做為下一個重要的市場。2月份，路透社曾報導，現代已指定投資銀行，將在印度掛牌交易，此IPO（股票初次公開發行）規模預估至少有30億美元。

其實，已在印度深耕超過25年的現代汽車，經濟實惠的車砍也深受對價格敏感度很高的印度民眾所喜愛。4月初，現代汽車和起亞，一齊跟印度Exide Energy Solutions簽署了一份諒解備忘錄，將為自己電動車提供電池，增加在印度的競爭力。

現代汽車1到3月的淨利為3.2兆韓元，約23.2億美元，低於2023年同期3.3兆韓元，但高於市場預估值3兆韓元。同時，現代汽車的營收成長7.6%，達41兆韓元。