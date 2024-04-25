保德信指出，從首季上榜的人氣基金分析，並未集中在特定產業或特定類型，顯示出多頭行情時投資人看好不同產業與各市場都有資本利得成長的契機，因此包括醫療生化、科技等產業型，或是美股、日股、越南、印度等單一國家，以及全球型、入息型基金，皆獲得投資人青睞。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，自去年以來醫療產業最火熱的話題就是減重與糖尿病用藥，帶動龍頭藥廠股價一枝獨秀，事實上，全球人口高齡化趨勢所帶來的慢性病醫療費用明顯增加，已經成為醫療產業的另一個藍海市場，並推升現今預防醫學需求大幅成長。

江宜虔進一步分析，根據統計，2021年美國65歲以上高齡人口占比為18%，但65歲以上人口的醫療支出占比卻達到36%，而85歲以上的高齡人口醫療支出更是65歲至74歲人口的3倍、是75歲至85歲人口支出的2倍。

由於人口老齡化的加劇和慢性病發病率上升，江宜虔指出，預防醫學促使相關的診斷工具、疫苗、日常監測儀器等創新研發需求，包括更精確的監測和影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智慧技術等，為醫療產業帶來更為廣闊的投資機會。

除了產業本身的成長性佳，江宜虔強調，從企業基本面分析，醫療產業為防禦類股中淨負債/稅息折舊及攤銷前獲利比(Net Debt/EBITDA)最低的產業，反映出醫療產業即使面對利率環境變數仍多、高利率可能維持的情境下，因為其財務結構佳，更能夠維持營運穩定，有利提升股價評價，建議投資人聚焦具優勢之大型製藥股，以及研發阿茲海默症、肥胖症、癌症，以及各項罕見疾病之創新中小型生技公司，掌握醫療生技產業在高齡化趨勢之下的新興商機。