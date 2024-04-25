智慧型手機市場面臨挑戰，根據市調機構數據，3月台灣手機市場整體銷售量僅約37.8萬支，比上月減少2.4萬多支，總銷售量減6%，總銷售額亦減少逾1成。

台灣3月手機銷量跌破40萬大關，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信指出，3月沒有連續假期，但4月初清明連假接近一周，國人寧可先把錢花在旅遊支出，加上通膨、高利率壓力，還有漲電價等議題，也降低民眾的換機意願。

人氣王蘋果iPhone的銷量也呈現衰退，市占從2月的39.8%下跌至36%，iPhone在3月的銷量減少2.4萬支，也是3月台灣手機銷量下降的主因之一。

網友紛紛表示，「大家寧願出國玩不願意買手機」、「現在大多都是兩三年才換一隻，比較少人年年換機」、「日常開銷大增，手機當然能省就省」、「這幾年的旗艦手機進步真的不大，CPU對大部分的人都夠」；也有人提到，「去年iPhone 15 太爛，今年iPhone 16一定掀起換機潮」。