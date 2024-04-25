伴隨庫存去化、需求增溫支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價除EVA因追價買盤趨緩，報價拉回整理50美元，其餘多持穩走堅。其中，ABS、PS連漲續揚20美元，每噸報價1,450美元、1,330美元；HDPE也小漲5美元；相對上游原料SM、乙烯趨緩小跌，台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1310）營收、利差加分推進。