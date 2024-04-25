大陸SM產能利用率67.57％，季漲0.21％，廠商持續減產保價，江蘇港口庫存降至12.27萬噸，季減16.6％；TotalEnergies的法國廠發生不可抗力事件，進一步限縮歐洲SM供應量。

SM下游產業開工率整體也有所上升，EPS產能利用率59.98％，PS產能利用率56.54％，ABS產能利用率55.79％。市場預計當前成本推動、供需兩旺，有助SM、ABS、PS行情走堅續揚。

台化3月底大陸 ABS、PS、PP開動率61％、56％、75％，經營政策做精不做多，兩岸計劃以 75-80％開動，放棄紅海巿場及規格，銷售網拓展全球各地。

台塑指出，東南亞齋戒月後，PE需求逐步回溫，第二季多家同業安排檢修，合計年產247萬噸，包括大陸齊魯石化14萬噸HDPE、連雲港石化40萬噸HDPE、浙江石化35萬噸HDPE、中科煉化35萬噸HDPE、海南煉化30萬噸HDPE，以及大陸齊魯石化25萬噸LLDPE、久泰石化28萬噸LLDPE、泰國PTT40萬噸LLDPE，市場供給減少，PE行情可望止跌回升。

大陸房地產市場低迷背景下建材需求疲弱，PVC現貨端需求欠佳，多數管型材大廠計畫勞動節放假2～5天，下游採購積極性整體偏低，上行驅動較為乏力。市場認為，第二季季節性檢修使供需略有改善，短期或將延續區間震盪走勢。

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