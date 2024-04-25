女星楊謹華讀書時期就開始當模特兒，拍攝內衣廣告受到關注，後來以演員身分出道，接連演了許多經典好劇，如《敗犬女王》、《一把青》、《華燈初上》等劇。她近期飛大陸參加《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），下班走出大樓時，大批粉絲一看到她立刻湧上狂喊「媽媽」。

楊謹華2020年與林心如一同主演《華燈初上》，她在劇中飾演日式酒店的媽媽桑，綽號「蘇媽媽」，憑藉角色魅力圈粉無數。近日她前往大陸參加選秀節目《乘風2024》，錄製結束下班時已有不少粉絲在現場等候，可見在大陸人氣不俗，楊謹華一出現粉絲們就大喊：「媽！」、「媽咪！」、「媽媽！」、「楊謹華！」現場人數超多，每個人都踮著腳尖舉手機紀錄，甚至有人準備了椅子，只為了一睹楊謹華的風采。

楊謹華幽默回應成了「共享媽媽」。（圖／微博）

楊謹華注意到後走近與粉絲互動，表情相當親和，與幾位粉絲互動比心，遠拍無濾鏡的狀態下也超級美，楊謹華事後驚喜現身留言區：「聽說我成了『共享媽媽』？」影片流出後，網友們紛紛表示：「這現場真是媽咪聲四起，也太有意思了吧」、「哈哈哈這麼搞笑嗎，好期待一公」、「粉絲們都是真情實感啊，姐姐超受歡迎」、「楊謹華浪姐未免也太受歡迎了」、「我在網上狂喊媽咪，在現場還真不好意思叫」、「現場氣氛火爆異常啊」。