孫興預告自己將重返戲劇圈。（年代提供）

演技派性格男星孫興睽違20年再度來台，當年憑藉《電視先生》冠軍頭銜開啟演藝之路，後續演出《希望之鴿》、《倚天屠龍記》等戲劇走紅，近日登上年代MUCH《那些年那些歌》暢談年輕往事。孫興展現無拘無束的瀟灑性格，舞台上又唱又跳，看不出來已經61歲。

孫興15歲開始當臨演，夢想踏進演藝圈，為此決定參加《電視先生》比賽，為脫穎而出，每天苦練武術，不惜摔得鼻青臉腫，最終奪下冠軍獎盃讓他不可置信，這份殊榮也從此改變了孫興的人生。

儘管成功出道，但星途初期非一路順遂，孫興自曝在《希望之鴿》記者會上，因為沒人認識而被冷落，讓他萌生「要讓台灣人知道誰是孫興」的想法，「別人越是潑冷水、就越要沸騰」，不屈不撓的精神讓主持人陳國華聽了相當感動。

近年孫興在大陸經營民宿，全部皆由土房建造、風格猶如來到摩洛哥，白天當民宿老闆，夜晚則化身DJ打碟炒熱氣氛，年過六旬活力依然旺盛。孫興透露，這次回台將規劃重返戲劇圈，希望未來能給大家一個驚喜。此外，談起感情世界，他跟林美貞兩度復合失敗，2019年後被拍到跟小9歲的女富商Oliver在一起，2人交往4、5年之久，相當甜蜜。