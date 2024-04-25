跨黨派立委組成第11屆立法院「台日交流聯誼會」25日舉行成立大會，推舉立法院長韓國瑜擔任會長，並聘請前立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃為榮譽會長。王金平表示，「台日交流聯誼會」成員過去鼎盛時期一度超過100人，然本屆目前僅70多人；韓國瑜說，立法院非常重視對日交流，希望這屆「台日交流聯誼會」會員儘量衝破100名。

立法院為加強與日本國會交流，促進台灣與日本間實質關係，自第9屆結合立法院「台日交流聯誼會」及立法院「台灣與日本國會議員友好協會」過去數十年來的努力成果，合併為立法院「台日交流聯誼會」。今天舉行成立大會，推舉韓國瑜為會長，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊為副會長，目前有70餘名立委參加聯誼會，韓國瑜呼籲朝野立委踴躍加入「台日交流聯誼會」，希望衝破100名立委參加。

包括韓國瑜、王金平、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，以及立法院副院長江啟臣和多名立委，今天出席這屆「台日交流聯誼會」成立大會。

王金平致詞時指出，台日交流頻繁，尤其日本國會最大團體「日華議員懇談會」多年來居間幫助促進台日關係，做出很大的貢獻，而且歷任日本駐台代表都是「知台」、「挺台」，對台灣了解既深也非常友善。

王續指，「台日交流聯誼會」成員過去鼎盛時期一度超過100人，即立法院9成以上的委員均入會，而本屆目前加入委員僅70多人，相較略少，對此他呼籲尚未入會的委員踴躍參加「台日交流聯誼會」。

韓國瑜表示，人與人之間的交流最重要的是真心，我們和日本國會議員的往來，只要真心以對，彼此關係自然友好，台日間各領域的交流合作也就能持續順利拓展。韓院長也強調，本屆「台日交流聯誼會」目前參加委員計71名，與「臺美國會議員聯誼會」的72人相仿，雖較以往的100多人略少，相信在王前院長的呼籲下，未來加入「台日交流聯誼會」的委員數將持續增加，不久的將來也能突破100人。

韓院長另特別感謝日本各界在第一時間對台灣近期發生的花蓮強震表達關懷，並伸出援手，慷慨捐助，台日兩國遭遇天災事變時，政府及人民間均適時互相援助，這是真摯友誼的體現。韓院長也提及立法院休會以後，將有立委陸續赴日訪問，下週也會有日本國會議員團來訪，立法院將竭誠接待，讓台日國會議員互訪及友誼持續不輟。

代表外交部出席「台日交流聯誼會」成立大會的外交部次長田中光說，外交部持續推動深化台日關係，也會接受立委的指教和建議，共同努力讓台日交流更上層樓。

片山和之受邀致詞時表示，多名立委參加這屆「台日交流聯誼會」，並由立法院長擔任會長，代表立法院和台灣民意重視台日關係，令人感動，希望有更多立委加入「台日交流聯誼會」。他說，日本與台灣之間關係密切，期待雙方關係綻放耀眼的光芒。