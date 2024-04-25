台東市正氣路中央市場路段騎樓、路肩長期遭占用，並排臨停亂象頻上演，被譏為「台東日常」；台東市公所考量市場建築老舊，曾規畫異地重建，改善交通壅塞，但至今未定案，民眾喊話實施車輛管制，對此，台東縣政府表示須從長計議。

中央市場商家長期占用騎樓，人行空間狹窄。（蕭嘉蕙攝）

台東市中央市場車來人往，為維護行人通行權益，台東縣警察局去年率先於正氣路和光明路口啟用首座「行人專用號誌時相」，然而諷刺的是，行人穿越至央市場後，面臨攤商占用騎樓、路肩，空間狹窄難行。

民眾提議正氣路中央市場路段實施車輛管制，紓解交通壅塞。（蕭嘉蕙攝）

另外，由於中央市場周邊停車空間不足，開車族貪圖方便，時常任意並排停車，使得兩線道硬生生變為單線道，造成車流堵塞，民眾頻繁檢舉，仍罰不勝罰，亂象甚至被戲稱為「台東日常」。

正氣路中央市場段交通亂象引發民怨，有人批「只為自己方便，不管別人方不方便」，也有人諷刺「閃雙黃警示燈無敵」，另有人提出短期解方，上午時段管制車輛進入，改道行駛，長期則進行都市重劃及市場改建。

對此，台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，實施車輛管制涉及商家卸、補貨需求，以及住戶通行權益，須從長計議，暫無法評估可行性，至於車輛違停部分，委請警察機關加強取締。

台東縣政府交觀處交通事務科長劉奇朋進一步說明，光明路近中央市場處空地現已闢建為停車場，提供28格停車位，便於民眾前往市場消費購物。

台東市長陳銘風也表示，中央市場無論是採取原址改建或異地重建方案，皆須取得攤商共識，目前正積極蒐集統整意見，尚未定案。