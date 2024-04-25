儘管已開發國家持續去化庫存，但Shimano表示市場庫存仍居高位，與凱基投顧所做產業調查結果相符，即庫存要到下半年方能回歸正常水位。好消息是，大陸市場表現突出，當地戶外休閒熱潮推升公路自行車需求，且庫存位於合宜水準。

由於巨大與美利達在高階自行車市場市占率各約25％～30％，且大陸市場營收貢獻達25％～35％，凱基投顧認為，中高階車款持續獲得大陸消費者青睞，將進一步嘉惠自行車雙雄。

隨歐美市場下半年庫存回補需求浮現且大陸銷售穩健，法人預期巨大與美利達2024～2026年獲利將分別年複合成長35％、18％，建議投資人趁下半年獲利上升周期前先進場布局。

花旗環球證券指出，受惠多數終端市場對高階自行車產品需求孔急，加以大陸市場表現強勁，巨大與美利達不僅3月、第一季營收表現超越預期，更看好隨強大季節性來臨，將進一步提收營收動能，並加速庫存去化。花旗環球給予巨大、美利達投資評等都是「買進」。