本季英超三頭馬車爭冠的局面很可能要改寫，「紅軍」利物浦周間第34輪賽事，作客艾佛頓進行「默西賽德郡德比戰」，結果跌破球迷眼鏡，為保級奮戰的「太妃糖」艾佛頓將士用命，以2：0擊退鄰居利物浦，14年來首次在主場打贏德比戰。艾佛頓近4輪3勝1敗，積分領先降級區第18名的盧頓已達8分，聯賽剩最後4輪，可望提前宣告保級成功。

比起太妃糖保級在望的雀躍，紅軍球迷肯定是大失所望，第30輪還處於領先地位的利物浦，近4輪聯賽僅拿下1勝1和2敗，丟掉8分之多；而當時落後紅軍2分的兵工廠，近4輪搶下3勝1敗，一來一往倒領先3分。槍手暫以77分獨居榜首，紅軍74分排名第二，曼城少賽2場以73分守住第三。

紅軍受到傷病和多線作戰的影響，在球季尾聲漸次浮現，先是在足總盃和曼聯苦戰至加時被絕殺淘汰，接著在歐足聯歐洲聯賽8強不敵義甲亞特蘭大，最後是近3場聯賽吞下2敗，而且對手都只是中下游的水晶宮和艾佛頓。

利物浦爭冠尚未絕望，但剩餘4輪賽事並不輕鬆，而且即使全勝，也要兵工廠和曼城失分才有機會後來居上。槍手周間5：0大勝切爾西，得失球差進一步擴大至56球，也將壓力丟給了利物浦和曼城，曼城周間作客布萊頓非贏不可，否則原先失分最少的領先優勢又將拱手讓給兵工廠。以曼城在英超3連勝17連不敗的狀況來看，應可順利拿下4連不勝，無欲無求的布萊頓，推薦玩法：讓分0:1(曼城0:1)。