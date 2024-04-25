由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）辦理的「東海岸大地藝術節」即將迎來第10年，並於6月21日盛大展開。東管處表示，本次策展以「成為流動的邊界」為主題，表達這片島嶼生態及文化多樣性的共生與流動，在旅行東海岸之中找到自己的邊界。

東管處於2015年舉辦第一屆以「觀光凝視、閒暇哲學、大地美學」3大核心呈現大地藝術節，而後又陸續邀請國內外藝術家進駐，歷經一系列展出，10年來持續以藝術與繽紛熱鬧氛圍、或動態或靜態形式訴說著這塊島嶼故事，今年則以《成為流動的邊界》為題，持續航向世界。

為慶祝活動10周年，眾所期待的「月光．海音樂會」也結合本年度策展主題做為音樂會與市集整體策劃的主要核心，跨國邀請到日本佛系歌手－藥師寺寬邦、享譽國際的十鼓擊樂團，念念不忘月光．海舞台再次登場之印尼國寶級南僑幫舞蹈團、愛爾蘭的RIUCHI舞團；音樂會班底桑布伊、舒米恩以及國內外藝術家表演者與民眾一起流動於東海岸邊界的藝術與樂聲中。

6月21日、7月22日、8月20至21日、9月19至20日有6場免費入場音樂會，另有6月22日「流動的你我」與7月21日「流動的靈魂」2場售票場次，邀請到9m88、亂彈阿翔、黃大煒、滅火器Fire EX.、Saya張惠春、圖騰樂團、葛西瓦Kasiwa、藥師寺寬邦、HUSH、鄭興等重量級樂團及歌手，帶領觀眾走入獨屬東海岸的月光海音樂饗宴。

創藝市集部份則延續以多元方式，彰顯花東生活美感及在地文化價值之理念，透過甄選創意攤友，以綠色環保元素來滋養花東地方產業，並透過市集的歡樂氛圍，期許在國內外遊客的交流下，打造屬於台東在地的優質活動場域，藉著創意穿越時空間的限制，激盪更多本地族群人文精神的面向波動。

東管處長林維玲說，這次地震確實在花蓮造成災害，部分景區受損，東管處這段期間已努力在復原，不過南花蓮及台東地區，其實完全沒有受到地震影響，旅客可以放心，初期的交通阻礙，也可以透過南迴進來，「地震不可怕，旅客不到花東才可怕」。