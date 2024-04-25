台北市高齡校舍逐年增加，據台北市教育局統計，校舍40年以上共932棟數量眾多，需儘速推動改建作業，教育局推估2023年至2030年，共有34案校舍需改建，將以每年40億預算進行校舍改建，但是議員認為，高齡校舍只會逐年遞增，40億恐不夠用，應增加人力量能，成立專案小組，另把海砂屋優先納入改建。

0403花蓮大地震造成多間學校磁磚掉落、牆面受損，校舍有材料劣化情形，為維護師生安全，台北市教育局25日赴議會教育委員會工作報告表示，已於4月7日進行全面校舍巡檢，調查結果共162校通報地震災損，復原經費為1.3億，教育局目前已完成63校修復，另外2校預計8月底前修繕完畢。

議員曾獻瑩表示，教育局1年編列40億情況下，40年以上校舍共932棟，1棟約2億，1年若處理20棟，需要46年時間才能完成更新，若未來工程費率上漲，40億恐不夠用，建議教育局應設立長遠目標，校舍年齡平均多少年以上需要改建才是合理範圍。

議員游淑慧表示，北市一個市場改建50億，全台北市學校一年改建才40億，比重結果顯而易見，針對海砂屋，游認為改建應以海砂屋為優先考量，即使沒有大範圍剝落狀況也應該前往處理，若是發生意外，家長可提出國賠。

教育局長湯志民表示，教育局每年進行校舍安全檢查，初步篩選「屋齡高於50年之校舍」或「過去3年有2次以上大範圍剝落之校舍」優先納入評估標的，將材料劣化情形納入考量，共有34案需改建，為加速高齡校舍改建，提出3大作為，包含將原先規畫期程以1至2年為原則，並加速參建設施審議，經費也從1年20億增加為40億，另將積極爭取中央補助款、平均地權及抵費地基金。