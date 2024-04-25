Selina25日出席孕產護理品牌暨代言人發表會。（SWISSPA提供）

任家萱（Selina）25日出席孕產護理品牌暨代言人發表會。有子萬事足的她，兒子出生後帶財，目前手上擁4個母嬰用品代言，粗估吸金上千萬元。她開心說，自從當媽後，不斷推薦身邊還沒更年期、適合生育年齡的女性拚生小孩，包括好姊妹田馥甄。

她說：「有小孩真的太棒，一定要生，生育率就靠我來提昇，小孩是天使，這種幸福感覺是前所未有。」她現在希望能幫兒子添個妹妹，與孩子的爸（小徐）努力做人中，更幽默說，日前看到吳姍儒（Sandy）懷上二寶的新聞後，隨即夢見自己懷了雙胞胎，「這是日有所思、夜有所夢，夢中醫生告訴我是雙胞胎，我就開心說『生3個的夢成真，一發現已經懷孕3個月了』，但是醒來想說怎麼可能，因為正好是生理期。」

她好姊妹田馥甄2年前在裴洛西訪台期間，因在IG限時動態貼出吃義大利麵的照片，遭到大陸網友抵制，她將在下月受邀參加「泡泡島音樂與藝術節」，卻仍有些大陸酸民留言抵制，讓主辦單位急著喊「一家人」，被問及此事，Selina今天僅說「這個我沒辦法回答。」