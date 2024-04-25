泰國前總統帕拉育（Prayut Chan-o-cha）政府時期的250名上議員任期將於5月11日屆滿。泰國總理兼財政部長賽塔（Srettha Thavisin）日前在總理府宣布內閣會議結果稱，全國上議員選舉日為6月26日，結果將於7月2日公布。

泰國《頭條新聞》報導指出，泰國內閣23日一致同意選委會起草的有關上議院上議員選舉日期的皇家法令，以及有關上議院選舉計畫的草案。上議員選舉報名日定於5月13日，縣級上議員選舉日為6月9日，府級上議員選舉日為6月16日，全國上議員選舉日為6月26日，而選舉結果將於7月2日公布。

本屆250名上議員，是由現已解散的軍人執政團、帕拉育領導的「全國維持和平秩序委員會」挑選。而這批上議員於2019年5月11日被正式任命，任期5年，他們的任期將在5月11日屆滿。

根據泰國2017年憲法，新一屆上議院將有200人，需來自20個不同專業團體，每團體選出10人。《曼谷郵報》早前報導，預計將有至少10萬人申請參選上議員，而泰國上議院選舉，可謂是世界上最複雜的選舉。

據泰國選委會主席逸提蓬（Itthiphol Kunplome）已簽署上議院選舉的相關規定，上議院選舉將在縣、府和國家各級舉行，以防政治干預。與現任上議員不同的是，新一屆上議員不再具有投選總理的權力，但會保留批准獨立公共機構職務的任命權。

有意參選者須在關於上議院選舉的皇家法令發布後15天內提出申請。之後縣級選舉將率先舉行，由各專業團於在20天內內部互投，每個團體得票最高的5人進入下一輪專業團體之間的投票，最終每個團體選出最高票的3人。每個縣有20個不同專業團體，總數為60人。

泰國共928個縣，意味著縣級的上議院選舉將選出5萬5680人進入府級選舉。在府級選舉中，每個專業團體的候選人會淘汰剩2人，或每個府篩選出40人，意味著77個府總共會有3080人進入國家級選舉。

在最後的選舉中，每個專業團體當中最高票的10人，也就是20個團體中得票最高的200人，將當選新一屆上議員。