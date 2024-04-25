周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.2點或0.23%，為504.41點。其中食品飲料股和工業股下跌；而在Meta隔夜公佈營收不佳之後，科技股遭到壓力。

晶片製造商意法半導體(STMicroelectronics)在下調全年銷售指引後，股價大跌2.9%。荷蘭晶片設備商貝思半導體(BE Semiconductor)在第一季訂單未達預期之後，也大跌近3%。

雀巢跌4%，稍早該全球最大包裝食品公司公佈第一季本業銷售增長，未能達到預期。

德意志銀行下跌0.7%，法國巴黎銀行則小升，稍早該兩家歐元區大型銀行都公佈第一季樂觀獲利。

英國股市升0.45%，指數創下歷史新高，此前礦業公司英美資源集團(Anglo American)因為必和必拓(BHP)提出收購要約，股價飆高。

西班牙股市上漲0.1%。此前該國總理桑切斯(Pedro Sanchez)表示，他將短暫辭去公職，以決定是否繼續領導政府，因為一家法院對他妻子的私人交易展開商業貪腐調查。