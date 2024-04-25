沃旭能源周三已發布《風起台灣：共創綠能社會經濟價值–大彰化東南及西南第一階段離岸風場案例研究》，顯示此座900 MW離岸風場在過去六年的開發建置活動已創造新台幣4020億元產業價值，如加計後續「誘發消費」效應，本風場為台灣創造新台幣5230億經濟價值，相比超越去年台灣電動車產業全年四千億產值。

沃旭周四在位於台中港的沃旭台灣離岸風場運維中心舉辦慶祝典禮，出席貴賓包括中華民國總統蔡英文、總統府資政沈榮津、經濟部部長王美花等。蔡英文總統致詞表示，她回想起8年前到苗栗海洋風場視察豎立在海上的兩座示範風機；不久之後，沃旭能源來到台灣並參與投資海洋風場。2019年128 MW的海洋風場也完工，那是台灣第一座商業規模的離岸風場。如今她要再次恭喜沃旭能源在投資人夥伴加拿大魁北克退休基金，以及國泰私募基金的支持下，完成900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，這是目前亞洲最大的離岸風場。

總統更強調，我們用8年的時間，讓政策白皮書上「能源轉型」4個字，變成眼前實際的場景。台灣現在有亞洲最大的風場，也有自己的離岸風電供應鏈。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博(Mads Nipper)也提到，這是我們在歐洲以外首個百萬瓩(GW)規模的離岸風力發電廠，也是亞太區規模最大的離岸風場，進一步鞏固台灣在亞太離岸風電的領先地位。2024年對沃旭來說也是破紀錄的一年，我們正在全球建置中的離岸風場總容量高達7.6 GW，其中包括沃旭正在台灣建置另一個大規模案場920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場。

沃旭能源於2021年3月啟動大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上建置工程，今年4月初宣布111座西門子歌美颯SG 8.0-167DD風機安裝完成且全數併網發電。此項計畫是由605.2 MW大彰化東南離岸風場、以及294.8 MW大彰化西南第一階段離岸風場組成。其中大彰化東南離岸風場由沃旭能源持股50%，該風場另外50%股權由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構以及台灣「國泰永續私募股權基金」組成之合資公司持有。大彰化西南第一階段離岸風場則是百分之百由沃旭能源擁有。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場(900 MW)是沃旭能源大彰化離岸風電計畫的一部份，該計畫還包括大彰化西南第二階段、大彰化西北、以及大彰化東北離岸風場，所有場址的總建置容量可達2.4 GW。其中大彰化東南及西南第一階段離岸風場全面運轉後，每年生產的乾淨能源相當於每年減少175萬公噸二氧化碳排放量，或等同於1.35萬座大安森林公園的減碳量。

沃旭能源致力在台灣建置並運維大規模離岸風場提供乾淨電力，目前正在建置920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場。沃旭能源也是台灣首座離岸風場「海洋風電」(128 MW)的最大股東，共計在台灣運維及建置中的離岸風電容量約2 GW，為台灣能源轉型做出重大貢獻。