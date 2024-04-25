2024 年第 1 季國泰房地產指數，相較去年同季為價量俱漲，相較上一季為價漲量縮。本季開價維持穩定，議價率中幅縮減，成交價小幅上漲；推案量大幅減少，銷售率中幅增加，成交量小幅減少。央行上修 2024 年全年經濟成長率為 3.22％，並考量今年4月電價擬議調漲，恐形成較高的通膨預期，調升政策利率半碼以穩定物價。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，成交價部分，各地區成交價均呈穩定或上漲；成交量部分，除台南減少外，其餘地區成交量均呈穩定或增加。

從四季移動趨勢觀察，與 2013 年到 2015 年波段高點相比，各地區成交價均超過前次波段高點，成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高

點。

隨著大選底定政治不確定消除、台股再創高、出口成長增溫，加上通膨壓力，在資產保值預期下，推升整體房市交易動能；另外新青安優惠貸款方案可能刺激首購族群買氣，及半導體相關投資題材帶動，短期買氣有升溫跡象。

綜合本季房市，相較上一季價漲量縮，房市表現待觀察；相較去年同期，價量俱漲，房市表現熱絡，後續市場變數仍多，房市仍須審慎觀察。