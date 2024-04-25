台中市頂級「和牛EMPEROR」燒肉店，遭爆使用過期食材，台中市衛生局日前共查獲牛肉、冷麵等8種食材、12品項逾期，已勒令停業，並重罰144萬元，檢方昨天帶回35歲日籍社長坂本斗志等人，坂本斗志訊後諭知80萬元交保，不過檢調追查發現，「和牛EMPEROR」是天樂廣告公司所經營，登記代表人為坂本斗志胞兄坂本拓也，他在2022年涉嫌經營簽賭網站被逮，且已在今年3月離境，檢方將追查其與店內使用過期食材是否有關。

據了解，「和牛EMPEROR」為天樂廣告行銷有限公司所經營，公司代表人為47歲「坂本拓也」，與遭檢方諭知80萬交保的「和牛EMPEROR」35歲負責人坂本斗志是親兄弟。

2022世界足球賽掀起全民足球旋風，不只運動彩券熱銷，地下博弈網站更吸引賭客大手筆投注，坂本拓也就看準世足風潮，在台中七期一棟商辦開設線上博弈網站，遭轄區第六分局獲報查緝，逮獲坂本拓也等44人涉案，清查發現該網站投注賭資超過8000億日元，相當約1800億台幣，全案依賭博罪究辦。

博弈機房才被警方搗破，坂本拓也隨即在同11月30日，在台中市登記成立天樂廣告行銷有限公司，2023年9月底又開設頂級「和牛EMPEROR」燒肉店，由坂本斗志擔任負責人，標榜提供「最高級的和牛與細緻入微的日式服務」，雖單價不低，但因服務完善、餐點品質佳，仍吸引許多民眾朝聖。

如今「和牛EMPEROR」遭離職員工爆出使用過期肉品及食材，坂本拓也在案發前今年3月分已經離境，究竟坂本拓也對於店內使用過期肉品是否知情、或關聯，仍待檢調進一步釐清。