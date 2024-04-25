立法院衛環委員會日前舉行「人工生殖法條文修正草案」公聽會，藝人黃瑜嫻（小嫻） 出席發言。（陳菁徽立委辦公室提供）

民進黨性別平等事務部昨天召開人工生殖法修法專家學者內部會議，性平部主任李晏榕表示，會議中與會者檢視現行的草案，針對單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術有高度共識，但建議代理孕母相關條文應脫鉤處理。

這場會議邀請熟悉人工生殖議題的各界專家學者出席與黨籍立委辦公室共同討論，檢視藍白陣營現有人工生殖法草案的問題及缺失，並給予相關意見。

與會者指出，現行藍白提出的草案有諸多問題尚待解決，例如代孕契約中可否要求或禁止代孕者於懷孕期間為特定行為？比如聽莫札特的音樂或禁止食用薑母鴨？或是要求代孕者的內在精神活動，例如改信其他宗教？如委託方提出要求，孕母是否有拒絕的權利？

李晏榕直言，藍白所有草案最大的問題是大多僅以委託方的立場出發，對於代孕者甚至是代孕子女的保障顯然不周，如貿然通過，勢必衍生後續更多問題。

李晏榕強調，對於孕母提供的諮詢不應只有醫療層面，也應該有心理與環境適應方面的諮詢，而且整體諮詢服務的提供應該要跨及整個懷孕前、中與生產後的所有階段。孕母的「知情同意」是非常重要的。

她說，但目前藍白提出的所有草案中對於諮詢制度的設計均非常不完備，且諮詢內容應包含的事項全未規定，對於孕母的保障極度不足。

李晏榕直言，至於大眾最為關切的代孕子女最佳利益，雖部分草案明文寫於條文中，但竟是放在「代孕者的資格」裡，對於實際如何執行，並未清楚說明，形同具文，令人無法理解。與會者討論時亦提出代孕子女的身世告知與知情權、居間機構的設計與職責等非常重要的議題，各方草案中均草率帶過，未來執行層面恐將面臨諸多糾紛，更可能導致人工生殖機構與代孕雙方當事人間的爭議。

李晏榕呼籲，人工生殖法修法不應於尚未完整討論細節、且未有完整配套的狀況下，貿然通過代理孕母的相關內容，因此單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術應脫鉤處理。考慮到代理孕母議題的立法密度與技術相較於前兩者均相當複雜，李晏榕表示應另立專法規範，藍白陣營應再次檢視其等提出的草案，勿為了通過而通過，而忽略保障弱勢女性與代孕子女的重要性。