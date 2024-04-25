11縣市豪大雨特報。（氣象署）

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今（25）日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨；苗栗至台南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及土石流。

豪雨範圍：高雄市、屏東縣、恆春半島。

大雨範圍：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象署同步針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。