北市38歲張姓男子，平日穿著熊貓外送服裝與機車四處趴趴走，卻只到玩具店及超商取貨，很少在送餐，刑事局偵查第二大隊第三隊獲報張男疑似在改造槍械，偵辦後循線在其北投住處查獲地下改造槍械工廠，查扣到兩把改造手槍及衝鋒槍、霰彈槍模擬槍等贓證物。

刑事局偵查第二大隊第三隊今年初接獲線報，張嫌以外送員裝扮為掩護，私設地下改造槍械工廠，從事非法槍彈改造，遂與新北市警察局海山分局、桃園市刑大、台北市警察局北投分局組成專案小組展開偵蒐。

專案小組經兩個月的跟監、蒐證，發現張嫌之前是鐵工廠員工，兩年前改做外送，但卻很少在送餐，住家半夜還傳出研磨聲音，3月29日持搜索票到北投住處將張嫌查獲到案，查扣非制式手槍、8顆子彈、手槍零件、車床、鑽床、砂輪機、研磨機等贓證物。

警方調查，張嫌以空氣槍及模擬槍為基材，利用其鋼鐵加工背景，加以拆裝、鍛造及附合，將槍械改造完成且具殺傷力。張嫌供稱，是2020年修法查禁模擬槍之前購得，並從網路上學習改槍技術，改槍純粹是自己的興趣，矢口否認對外販售。全案詢後，依槍砲罪嫌移送士林地檢署偵辦，並深入追查槍枝來源及流向。