大陸官方微信公眾號「國防部發布」消息，中國大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校25日下午主持例行記者會，有記者提問：美國國務院近日發布2024年《軍控、防擴散與裁軍遵約報告》，指責中國未遵守「暫停核子試驗」承諾、開展敏感生物軍事活動等。對此，吳謙回應：美方這個報告一向是顛倒黑白、無中生有，對自身在軍控與防擴散領域的問題避而不談，為轉移焦點、逃避責任向其他國家潑髒水，中方對此堅決反對。

吳謙指出，作為國際社會負責任的一員，中國是最早簽署《全面禁止核子試爆條約》的國家之一，自1996年宣布「暫停核子試驗」以來，中方始終恪守承諾，努力維護國際禁核試共識。中方也一貫嚴格履行包括《禁止生化武器公約》《禁止化學武器公約》在內的各項國際義務。

吳謙強調，在遵約問題上，美方可謂是劣跡斑斑。美方應該講清楚為什麼在軍控領域不斷退群毀約？為什麼投入鉅資用於核武器實驗室及相關活動，並公然宣稱將保留核爆炸試驗計畫？為什麼在全球建立數百所生物實驗室？為什麼夥同英澳開展核潛艇合作造成事實上的核擴散？美方必須給國際社會一個明明白白的交代。