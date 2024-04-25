知名總鋪師「內門阿隆師」搶攻母親節商機，推出宅配套餐外，更將在金獅湖保安宮5月11、12日一連兩晚舉辦母親節大宴。（阿隆師提供）

高雄內門區堪稱「總鋪師的故鄉」，知名總鋪師「內門阿隆師」搶攻母親節商機，推出宅配套餐外，更將在金獅湖保安宮5月11、12日一連兩晚舉辦母親節大宴，採限量50桌認桌，讓民眾品嚐經典的辦桌料理。

阿隆師表示，這次推出母親節宅配套餐，結合悠久的料理傳統和專業的烹飪技藝，精心挑選6道菜色，包括了羅漢門魚翅羹、炙燒鰻魚油飯、港式蒜蓉大蝦、照燒豬肋排、人蔘糯米雞和鹹蛋芋丸等，每一道菜品都是用心製作，口感豐富。

值得一提的是，阿隆師將於5月11日、12日晚上6點，舉辦母親節大宴，場地設於高雄金獅湖保安宮，與民眾一同締造溫馨而難忘的節日時刻，晚宴限量50桌、每桌1萬元。

阿隆師表示，一直以來致力於傳承和發揚內門的辦桌文化，料理不僅僅是食物，更是情感和回憶的載體，希望透過這次推出母親節盛宴和套餐，為民眾帶來難忘的母親節體驗，讓每個家庭都能共享到美好時刻。母親節套餐購買網址：https://reurl.cc/XGevYM、母親節大宴高雄場報名： https://lin.ee/t4jjTHy。