立法院司法及法制委員會25日排審國會改革相關法案，繼前兩次國民黨立委以「散會動議」，終止民進黨籍召委鍾佳濱所排審的民進黨國會改革案後，今日終於成功逐條審查。朝野討論完較無爭議的立法院組織法相關修法後，國民黨提出臨時提案要求先辦公聽會再審查，鍾佳濱翻出議事規則指稱已超過臨時提案時間，因此無法受理，最後國民黨痛批鍾議事不公，提起散會動議，並在5比4票狀況下，委員會散會。

國會改革為立法院本會期重中之重，國民黨以及民眾黨相關提案，15日率先闖關，審竣後待黨團協商。輪到要審查民進黨團、綠委賴瑞隆等人相關版本時，國民黨使出人海戰術表決散會，直至今日才開始逐條審查。

司法委員會下午開始針對民進黨團的國會改革版本開始逐條審查，首先討論「立法院組織法部分條文修正草案」，經過朝野在會中討論，多數修正草案決議送黨團協商，其中僅第28條，針對研究員、副研究員、助理研究員的相關準用條件有共識通過。

鍾佳濱宣布要接續審查民進黨團等人提案「立法委員行為法」相關修正草案時，羅智強發起臨時提案，要求針對民進黨團所提出之「立法院職權行使法部分條問修正草案」、立法委員行為法部分條文修正草案，亦應比照日前規模，需進行三次公聽會、一次專案報告後再行逐條審查。

民進黨團總召柯建銘立刻反對，表示今天勉強進入國會改革討論，但國民黨使出愚笨的陽謀，昨天國民黨主席朱立倫說，520後要請準總統賴清德國情報告，並即問即答，所以國民黨團就開快車，4月15號碾壓審竣國民黨團版本，就是為了可以在520前於院會表決，讓賴清德必須赴立院國情報告並即問即答。

柯建銘痛批，國民黨想要用多數暴力碾壓，以柔性阻擋民進黨版本審查，到時候表決只剩國民黨版本，一意孤行的話，一定會被民意反撲。因此民進黨主張今日開會至晚上12點，之後要開公聽會沒有意見。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，羅智強的提案都是虛偽不實的陳述，當時3場公聽會就已經涵蓋了民進黨版本。吳思瑤質疑，羅智強提案只是想終止討論，再一次試圖用不同議事程序來卡關，來沒收民進黨審查的權利，只是政治陽謀而已。

沒想到雙方還在爭論，鍾佳濱翻出立法院議事規則第9條規定，出席委員提出臨時提案，以亟待解決事項為限，應於當次會議上午10時前，以書面提出。鍾說，司法委員會慣例是11點前提出，現在已過上午11時，因此繼續逐條審查。

國民黨為此氣得跳腳，羅智強直接發起散會動議，並痛批鍾佳濱「議事不公，所以國民黨只能提散會動議」，最後在清點人數後，散會動議由5票贊成對上4票反對，因此委員會決議散會。