台北捷運22日於下班尖峰晚間6時許故障，導致40名乘客換乘下班車，25日鄰近下班時間又再度出現情況，劍潭路站至民權西路站異常區間班距11分鐘，北捷表示，下午4時51民權西路站往象山站方向，有人員墜落軌道捲事件，旅客有生命跡象，救護人員已到場救援，傷者已經送醫。台北捷運公司表示，下午5時29分恢復營運，班距持續調整中。

消防局表示當時接獲捷運行控通報有民眾落軌，回報現場列車已斷電，發現傷病患1名（男性、約40歲、右腳掌斷裂）倒臥鐵軌，意識清醒，協助脫困移至月台，已由救護車送馬偕醫院

北捷傍晚5時許透過台北捷運GO通知，民權西路站因旅客因素影響列車運行、列車停靠及候車時間將增加，劍潭路站至民權西路站異常區間班距11分鐘。

北捷表示，下午4時51民權西路站往象山站方向，有人員墜入軌道捲入車下，站長已下軌道處理，發現旅客有生命跡象，救護人員已到場，民權西路站至劍潭站採單線雙向運轉，目前班距約11分，雙連站至士林站啟動公車接駁。

★《中時新聞網》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。