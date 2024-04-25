錄取學生們感謝數理資優班的個管師沈志強老師（中），這三年期間用心陪伴著他們。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣立國華國中數理資優班學生，今年在台北市立建國高中和台灣師範大學附屬高中科學班的甄選入學考試中表現出色，有2人錄取建中，5人上師大附中；另2人也因國際科展取得佳績，獲得保送北一女，創下校史新紀錄。校長林顯宗表示，期待他們在未來的學習生涯中，繼續發揮他們的潛力，為社會做出貢獻。

建中及師大附中各自辦理科學班甄選入學，有初選：筆試、複選：實作＋口試2個關卡，今年建中科學班甄選有377人報名，錄取31人，師大附中報名人數約580人，錄取28人，錄取率皆不高；故能上榜的7位同學實屬不易。

國華國中今召開記者會，校長林顯宗肯定學生的優異表現，錄取建中科學班的有崔恩睿、李建鋅，師大附中科學班的則有林冠佑、林祐禾、藍子閎、林宜蕾及張挹；另穆亭昕、洪子晴在今年台灣國際科展會也破縣史紀錄得到二等獎肯定，獲得保送北一女的資格，且將赴西班牙巴塞隆納參展。

其中，林宜蕾原先抱持試試看的心態，知道自己錄取師大附中時感到很開心，日後想當讀台灣大學的資訊工程系，當個工程師；藍子閎說，看到上榜名單有他，很震驚也很感動，有被肯定的感覺，聽聞師大附中有很多有趣課程跟活動，覺得未來學習路會很充實，且有國中同學陪伴一起北上求學，比起一個人更有安全感。

錄取建中的崔恩睿表示，考上開心又緊張，感覺大都市的學生都很厲害，未來想在求學路上交到更多志同道合的朋友，繼續探索，考試期間很感謝跟他一起努力的同學、老師，與爸爸、媽媽的鼓勵跟支持。而錄取建中的李建鋅則選擇留在宜蘭就讀，離家也比較近，當初會報考是想測試自己的實力、肯定自己。