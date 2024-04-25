泱泱。（隨身遊戲提供）

泱泱開心慶祝出道10年。（隨身遊戲提供）

出道10年的「木曜女神」泱泱，上周日舉辦10週年粉絲見面會，吸引百位粉絲到場支持。擔任主持人的希希，一路看著泱泱成長，活動當天忍不住透露，泱泱是個很不會講自己心事與困難的人，常常把委屈放心裡自己熬過去，希希心疼地表示「真的很替她心疼」，講到最後，2人都在台上忍不住掉下眼淚。

回想出道10年來的點點滴滴，泱泱感觸很深，表示從職棒啦啦隊到參加女團徵選，再到加入「木曜四超玩」，參與了「一日系列」、「跨界演唱會」等，其中因為跨界演唱會與告五人的合作舞台《記得自己長得很可愛》更是創下百萬點擊，成為高光亮點。

泱泱還在去年發行人生第一張單曲《這樣的你已是奇蹟》，她有感而發的說：「這每一項都不在我預期的軌道上，對我來說都是充滿意義的大事件！儘管在中間有覺得自己不適合想退出的時候，不過很謝謝邰哥和KID哥給我信心溫暖的打氣，和一路上支持的粉絲才能繼續下去成為今天的我，充滿感謝跟感恩。」

這兩天持續發生的有感餘震，讓泱泱整天處於類似PTSD的錯覺中，一坐著就覺得是不是又搖晃了，常常深夜處理工作的時候很難專注，稍微晃大力一點，就想著趕快抱著家裡的貓，隨時做好可以衝出門的準備，她直呼無法想像在花蓮的朋友們有多麽地擔心害怕，衷心的希望花蓮能平安度過這段艱困的時刻。