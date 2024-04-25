新生代演員楊惟杰（右）、翁慧耘在片中上演結婚戲碼。（華映娛樂提供）

喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》將於5月1日在台上映，片中新加坡「最強喜劇綠葉」程旭輝（輝哥）時常天外飛來一筆的即興演出，為電影增添更多親近感及喜感，演出表現獲得各界肯定，特別是與飾演兒子的新加坡新生代男神楊惟杰在片中的金錢觀與價值觀的跨世代交鋒，也被視為電影的一大看點。

72歲的輝哥與新加坡「喜劇天王」李國煌、莫小玲及自導自演的梁志強，自1990年代的新加坡綜藝節目《搞笑節目》合體搞笑深植人心，被封為「新加坡四大癲王」。他們在《錢不夠用3：全部夠用》將超過30年「梁家班」的革命情感與默契發揮到極致，在片中不斷帶來各種笑彈。

特別是輝哥時常有天外飛來一筆的即興演出，為電影增添更多親近感及喜感，更成為整個劇組的開心果，就連NG也深受大家喜愛，莫小玲笑說：「他是裡面是最可愛的，台詞記不住的時候也是最可愛的。」

輝哥在《錢不夠用3：全部夠用》片中與飾演兒子的新生代男神演員楊惟杰有多場父子兩代的生活觀及金錢觀的對話交鋒，特別是原本宣稱不打算結婚的兒子，有一天突然回家告知準備跟女友結婚，更讓他為兒子張羅婚宴費用搞到一個頭、兩個大，「籌不出結婚資金」、「借錢辦婚宴」讓觀眾很有共鳴。

現實生活中的輝哥自認很幸運，多年前結婚時碰巧獲得天外飛來一筆錢，「我在一家工廠工作10年，工廠倒閉後給我一筆錢，我拿來娶老婆。我記得大概有3000塊，當年一桌酒席才幾十塊。」不過李國煌則是很能感同身受，自嘲1999年結婚時有名無利，沒有錢支付舉辦婚宴的訂金，只好打電話給導演梁志強夫妻成功借錢，幸好後來從親友收到的紅包費用，剛好能夠支付整個婚宴的花費。