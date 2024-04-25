每年4月為國際玫瑰斑月，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，在患者臉部出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀，女性發生率較男性高很多，主播劉涵竹就是其一。身為資深玫瑰斑患者的她，每次做完運動、泡完澡，臉部缺開始通紅，無法消退，原來這些「健康」行為，居然導致玫瑰斑復發。她提醒民眾記錄下身體的狀況，復發時盡快帶著「玫瑰斑日記」，與專業醫師討論治療規劃、改變生活型態。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會（TARS）理事長、美之道皮膚科診所院長邱品齊表示，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，在患者臉部常會出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀，男性與女性比例約1：3，女性發生率較男性高很多。全世界玫瑰斑平均盛行率約為 5.46％，但根據地區與人種不同而有所差異，不同國家的盛行比例差異也很大，落在 1～22％ 之間。

邱品齊表示，最讓玫瑰斑患者困惱的是，即使在療程結束後還是可能會有復發的情況。若玫瑰斑患者在治療結束後，因為內外在相關誘因造成臉部泛紅，休息15分鐘或涼敷後還無法明顯退紅，甚至伴隨著粗癢、乾燥、刺痛、灼熱、丘疹或是膿皰等症狀，觀察一周症狀仍不見改善，還會反覆發作、越漸嚴重時，就要注意可能是玫瑰斑復發。

玫瑰斑復發常見原因包括 ：1.體質膚質因素、2.環境突發誘因、3.蠕形蟎蟲增生、4.身心狀態不良、5.免疫系統失調 、6.情緒壓力過大。身為資深玫瑰斑患者的劉涵竹，曾在完成療程後為了增加自體免疫、促進血液循環，開始做起有氧運動及泡熱水澡，但每次做完運動、泡完澡，臉部變開始通紅無法消退，只能趕緊就醫，後來才知道這些「健康」行為，居然造成自己的玫瑰斑復發。

劉涵竹說，當臉部再度紅一塊、黃一塊，開始粗糙有皮屑感時，就知道玫瑰斑又來了，肌膚開始上妝困難，也拒接了許多工作，除了要面對再次治療玫瑰斑的壓力，還要處理網友惡意批評的情緒。她提醒千萬別輕忽「復發」，因為玫瑰斑復發不只影響健康，也造成日常生活及心理上的困擾。

找到一位專業的皮膚科醫師長期追蹤治療，是解決玫瑰斑問題的不二法門。台北長庚醫院皮膚部醫師王芳穎表示，除了儘量避免來自保養、飲食、環境等來自生活中刺激之外，養成記錄生活日記的習慣也是改善玫瑰斑問題的一個小秘訣。

王芳穎指出，病患仔細記錄每天的日常生活細節及皮膚狀況，包含所處的環境、情緒、運動、食物、飲品及新使用的護膚產品等，也可以請身邊的親友、同事、同學協助觀察自己的皮膚狀況。日記中的發作紀錄，有助了解自己玫瑰斑的發作類型，並統計歸納出可能造成自己皮膚的惡化因素進而控制，同時患者也能藉由日記抒發心情，幫助玫瑰斑患者緩解壓力。

邱品齊表示，玫瑰斑屬於慢性皮膚病，需要長期抗戰，要有耐心很重要。如真復發也不需要太過緊張，趕快找皮膚專科醫師確認病因，進行適當治療最重要。