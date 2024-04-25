日月光投控第一季營收1328.03億元，季減17％，年增1％，毛利率15.7％，季減0.3個百分點，年增0.9個百分點，第一季稅後純益56.82億元，較上季大減40％，年減2％，第一季每股稅後純益1.32 元。
以應用別來看，日月光投控仍以通訊為主，營收比重達52％，電腦占比18％，汽車、消費性電子及其他則約30％；以技術區分，Bump／FC／WLP／SiP 比重達43％，打線封裝30％，測試16％。
半導體封測大廠日月光投控（3711）今（25）日舉行線上法說會並公布首季財報，在季節性因素影響下，今年第一季稅後純益56.82億元，較上季減少40％，首季每股純益1.32元。
日月光投控第一季營收1328.03億元，季減17％，年增1％，毛利率15.7％，季減0.3個百分點，年增0.9個百分點，第一季稅後純益56.82億元，較上季大減40％，年減2％，第一季每股稅後純益1.32 元。
以應用別來看，日月光投控仍以通訊為主，營收比重達52％，電腦占比18％，汽車、消費性電子及其他則約30％；以技術區分，Bump／FC／WLP／SiP 比重達43％，打線封裝30％，測試16％。
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