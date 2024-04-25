大陸表示將推動「包括旅遊在內」的兩岸交流合作，陸委會對此回應，雙向的觀光開放就在大陸一念之間，我方會耐心等候對岸的正面回應，就只等大陸點頭。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會中表示，大陸將採取積極措施推動「包括旅遊在內」的兩岸各領域交流合作；但她同時也明確指出，台灣方面「仍然存在一些人為阻力和障礙」，呼籲民進黨當局儘速解除「禁團令」。

對此，陸委會副主委詹志宏25日於陸委會例行記者會上回應，我方於去年八月宣佈雙向開放觀光，但迄今大陸國台辦都未鬆口、只願意單向開放。我方一再表明要對等交流，民調更顯示八成民眾支持雙向開放，這樣對台灣整體觀光產業才有幫助，但這就在大陸的一念之間，我們耐心等他們正面的回應。

對於朱鳳蓮的說法，是否代表陸方已釋出善意？詹志宏回應，台灣的國際旅遊業者疫後不斷在兩岸之間徵詢雙方主管機關的意見，我方態度去年8月已公布，但開放不是口號，而是一系列的安排，必須要先做好準備，以確保旅遊品質。

詹志宏接著指出，過去兩岸觀光客往來都有累積許多經驗，要安排起來不難，難在旅遊業者於大陸無法獲得明確答案。大陸國台辦記者會雖然用比較肯定、積極的話語，但還沒有真正說「我們OK了」，並由單向開放轉為雙向開放、與我方相向而行。這個政策開放與否，雙方過去都有公開具體表達訊息，不需要再進一步安排正式協商就能獲得，就只等大陸點頭。

另對於是否進一步鬆綁專業交流，詹志宏認為，疫情之後要推動兩岸之間健康有序的交流，因2016年之前許多交流活動逾越法令界線。新冠疫情之後，我方要逐步恢復交流秩序，現在多數大陸人士來台交流事由都已通案開放，其他則是專案交流。政府認為，疫後迄今的交流秩序能維持健康有序，這有助於兩岸避免誤解，因此會逐步推動。

至於專業交流要開放到哪個程度，詹志宏指出，目前而言，只要具體個案符合相關規定，各主管機關都會盡力協助其參與活動。他還說，目前專業人士交流還不到通案開放的階段。