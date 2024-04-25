義大利威尼斯政府宣布於25日開始徵收「入城費」，特定日期造訪威尼斯的一日遊旅客必須購買5歐元（約新台幣175元）門票，並安排檢查人員在車站等交通樞紐抽查。威尼斯也是全球首例推行類似措施的旅遊勝地，成效如何有待關注。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）表示，收取入城費有助「讓城市再次變得宜居」，但當地居民團體在25日發起抗議活動，主張費用根本無助解決威尼斯人滿為患的問題，反而會損害城市的整體形象。

入城費的設計是目標是藉此調控一日遊旅客人數，避免在人潮擁擠時段到訪。初步規定只有4月下旬至7月中旬其中的29天熱門日期才需要購票，居民、學生、孩童以及在威尼斯內過夜的遊客均不需購票。管制人員將在聖露西亞（Santa Lucia）車站等五處交通樞紐抽查旅客，違規者可能面臨50至300歐元的罰款。

威尼斯市議會表示，25日當天已有5500人購票（25日是義大利國定假期），光是第一天就為該市帶來27500歐元收入。布魯納羅先前否認收取入城費是為了籌措資金，但承諾若計劃成功，未來將減少居民繳納的地方稅。