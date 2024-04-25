美式賣場好市多販售許多熟食，讓前來消費的民眾可以飽餐一頓，其中披薩是不少人必點的熱門選項，好市多也會定期更換新口味。一位女子近日吃了好市多的蕈菇雞肉（松露風味）披薩，「整個濃濃的瓦斯味」讓她直呼超級不推，不過推文曝光後卻被其他網友直呼是負面行銷，因為對於不愛松露的人來說，松露聞起來就是瓦斯味。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「新口味披薩超級不推！」，原來她買了一盒蕈菇雞肉（松露風味）披薩和家人分享，不過份量、味道都讓她覺得不合胃口，「整個濃濃的瓦斯味，雞肉量也很少，口味真的很普通」。

對此，許多網友紛紛回應，「松露就是瓦斯味啊，我第一次在餐廳吃到時大為震撼…然後就決定離松露料理遠一點，不喜歡松露的人好像都會這樣評價松露，瓦斯味」、「松露聞起來就是瓦斯味啊，有的人喜歡有些人不喜歡！」、「買松露說討厭松露的味道」、「松露就是瓦斯味呀！濃濃的代表它放很多」。

另外也有不少人大讚，「味道很濃，所以好吃，推一個」、「我覺得超級好吃耶！我和我女兒就喜歡那味道！」、「我家超級喜歡這款松露披薩！超臭超好吃」、「味道超讚好嗎，最喜歡的一款」。