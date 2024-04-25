立院台日交流聯誼會！幽默喊「見到雙胞胎」 韓國瑜飆金句全場大笑 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜日前出任台灣民主基金會董事長，也順理成章接下立院「台日交流聯誼會」會長。今(25日)舉行「台日交流聯誼會」成立大會，日本駐台代表片山和之到場，與多名立委相見歡。韓國瑜在致詞時再次飆出「韓式金句」，先讚前立法院長王金平如「仙人指路」，又直呼首次看到片山和之感覺像「雙胞胎」，甚至直言日本朋友不苟言笑，但三杯清酒下去後，每個日本人心中活潑小孩就跳出來，大家「水乳交融」。

韓國瑜在致詞時再次展現「韓式金句」特色，首先說他為何要先請王金平致詞。韓國瑜提到，因為王金平過去當院長時，他們都還不是很成熟的立委，王金平可以說是「看他們長大的」；又讚王金平像是「仙人指路」一樣，讓每個國會議員、立委知道將來應該做什麼，心裡會更清楚。

立法院長韓國瑜（右）25日出席第十一屆立法院「台日交流聯誼會」成立活動，會中邀請到前立法院長王金平（左）、日本駐台代表片山和之（中）與眾多藍綠白立委」。（鄧博仁攝）

韓國瑜又喊出他常掛在嘴上的金句：「人與人之間，有三種層次交往，一個是嘴對嘴、一個是嘴對心、另外一個最高層次是心對心！」他表示，台日之間最自然不過，就像是他第一次見到片山和之，感覺看到「雙胞胎」、非常親！「哇～這都『絕頂』聰明的髮型，這很自然！」

韓國瑜甚至不諱言直呼，他們所交往的日本朋友很嚴肅及莊嚴，甚至不苟言笑，但「三杯清酒（さけ）下去後，你就發現每個日本人，心中都有一個活潑小孩跳出來，很自然、幽默，然後大家來水乳交融！」他強調立委與日本國會議員來往，心對心就可。展現出台日友好交流的誠摯。

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