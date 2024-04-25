由金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》開播後就靠高顏值狂吸大批觀眾，創下收視佳績，大結局將於這週的27日、28日播出，已讓不少劇迷等候，其中不乏女主角金智媛的功勞；不過據傳女主「洪海仁」一角原本是找IU，只是被拒絕了，讓韓網認為：「還好沒找IU演！」

據韓媒《亞洲經濟》報導，《淚之女王》女主「洪海仁」一角最初是打算找IU出演，知名編劇朴智恩代表作有《來自星星的你》、《製作人》、《藍色大海的傳說》等等，她透露洪海仁一開始想到的就是IU，兩人也在《製作人》中有過合作。但是IU拒絕了這個角色，經紀公司Edam娛樂當時表示：「雖然有獲邀演出編劇朴智恩的下一部作品，不過已經慎重拒絕。」

IU拒絕後，朴智恩找到金智媛，金智媛的詮釋完美呈現了這個角色，許多觀眾認為只有金智媛能將洪海仁展現得淋漓盡致。對於IU婉拒角色的選擇，韓國網友認為：：「還好給金智媛演，不然收視率不會這麼好」、「IU演的話我就不會看了，不是討厭IU，感覺就不會很瘋狂追這部，畢竟金秀賢跟金智媛的CP感真的不是蓋的」、「只有金智媛能消化這個角色」、「很抱歉，洪海仁跟IU真的不搭」、「謝謝IU沒接演」。