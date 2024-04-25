惡劣！公平會今(25日)宣布，委員會議決議對兩大國際訂房網站Agoda、Booking.com開罰。因主兩家於關鍵字廣告中，使用標題將競爭對手事業名稱與自身網址並列，以「搭便車」行為榨取他人努力成果。此已違反公平交易法，除令Agoda、Booking.com立即停止違法行為外，也分別各處新台幣100萬元罰鍰。

根據公平會調查，Agoda於2021年11月至2022年12月期間，在Bing及Yahoo平台，使用競爭對手「四方通行旅行社」名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能。當有網路使用者在這兩個平台搜尋「四方通行旅行社」、「四方通行旅遊網」時，會出現標題為「四方通行｜晚鳥一樣享特惠」，與Agoda網域名稱並列呈現的關鍵字廣告。

網路使用者若點擊該廣告，即被導向至Agoda的網站。公平會官員指出，買關鍵字廣告自然不是不可以，但併排呈現方式就是問題所在。Agoda下了「四方通行」做關鍵字廣告，消費者原本只搜尋「四方通行」網站，卻會被Agoda廣告標題混淆或吸引，點擊該關鍵字廣告後，即遭攔截導向Agoda線上訂房平台，進而減少四方線上潛在客戶機會。

這就讓四方通行認為「不公平」，畢竟公司的名聲是投入相當多資源所得，Agoda此行為就是「搭便車」。公平會認為，Agoda此關鍵字廣告行為，確實會讓網路使用者誤以為Agoda與競爭對手四方通行屬同一企業。

另外， Booking.com於2018年7月至2022年12月期間，也在Google平台使用四方通行名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能，當網路使用者在Google以「四方通行」搜尋時，也會出現標題為「四方 通行-眾多部落客一致推薦」與Booking.com網域名稱並列廣告，同樣點擊該廣告，即導向至Booking網站。

由於Agoda早於2021年Google關鍵字廣告使用四方就被認定違反公平法。之後雖有改善，沒想到在選擇比對類型時，還是選用了「完全比對」模式，即比對文字完全相同時始予以排除，而不是選擇排除範圍較廣的「詞組比對」模式。雖應為疏失行為，但考量其先前已有違法紀錄，裁處較重的100萬元罰鍰。

至於Booking.com也被罰百萬，公平會官員說，主要是其違法時間超過4年，而Agoda僅1年出頭，這部分處罰要較重。