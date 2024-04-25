104人力銀行指出，據整理平台求職會員資料庫中2013～2023年共515萬筆全職工作薪資資料，得出全台19縣市2023年平均月薪。在薪資規模，新竹縣市去年以月薪5.1萬元奪冠，台北市4.9萬元居次、新北市以4.5萬元排第三。

104人力銀行表示，三雄依舊是台灣金融業、半導體、資通訊、軟體服務業的重鎮。其他中南部大城市方面，台中市與台南市均為4萬元，高雄市則為3.9萬元。

但南部縣市近十年在增長潛力方面有突出表現。104人力銀行指出，在科技大廠接連往南部設廠、南科園區的帶動下，近10年台南、高雄的薪資增幅雙雙超過25％，成長幅度領銜各縣市。去年南科產值更達到1.6兆元，超車竹科的1.4兆元，持續帶動南台灣及科技業薪資彈升。

此外，若比較各縣市結餘，以該份平均月薪榜單減去行政院主計總處平均每人月消費支出，新竹縣市結餘2.5萬元最多。

104人力銀行指出，企業繼續祭出高薪爭奪相關人才。104人力銀行將在6月15日～16日舉辦「2024職涯博覽會」，台灣微軟（旭日計畫）、緯穎、東京威力科創、四零四科技、遊戲橘子、統一超商、IKEA、星巴克、鼎泰豐等知名企業已確定在現場徵才合計上千筆職缺，工作地點遍及北中南以及海外地區。統一超商更祭出月薪上看12萬元的工程師職缺，持續加深傳統通路的科技元素。