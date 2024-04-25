雲林縣政府推廣溼地生態教育，規畫「海口造廢船」體驗課程，讓學生們透過自發清理海漂垃圾與回收廢棄物素材再利用，打造特色船隻，25日縣府表示此課程可培養孩子對自然環境的理解、對科學的興趣，體驗雲林特色所在。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為推廣溼地生態教育，規畫「海口造廢船」體驗課程，透過自發清理海漂垃圾與回收廢棄物素材再利用，讓學生動手打造特色船隻，25日縣府表示已安排口湖鄉文光國小至宜梧溼地體驗，口湖鄉內有成龍及宜梧2處重要溼地，將持續安排其他學校實地觀察，探索溼地生態之美。

成龍及宜梧2處溼地，由水域、草澤、泥灘、潮間帶等組成，成為溼地動植物棲息環境，其中宜梧溼地去年記錄到淡網紋裸胸鯙、波路荳齒蛇鰻等高經濟魚種，也觀察到黑面琵鷺、魚鷹等保育類鳥種，顯示沿海泥灘地已是生物多樣性豐富的棲息地，支持各種野生動植物的生存繁衍。

縣農業處表示，「海口造廢船」體驗課程，先帶領文光國小師生至海堤邊，觀察宜梧溼地水文與生態，接著說明海漂垃圾的由來，讓學生依船隻主題分組撿拾所需素材，接著回學校用海漂垃圾創作海廢船，藉此讓孩子們了解宜梧溼地的生態特色、環境問題等，並反思如何協助家鄉改善生態環境。

縣長張麗善說，感謝嘉義大學王柏青老師團隊帶領文光國小參與宜梧溼地生態教育活動，透過自主淨海與回收素材再利用，了解海洋保育的重要性，深入感受溼地的美麗與價值，培養孩子對自然環境的理解、對科學的興趣，體驗雲林特色所在。

張麗善指出，宜梧溼地是位於河流出海口的海洋類型溼地，自古便是當地居民捕撈水生動植物、採集種苗的場域，縣府目前委託嘉義大學團隊盤點溼地經濟服務系統的運作情形，發掘重要經濟物種，除可作為代表關注物種，並能融合生態教育與景觀營造，進一步對外推廣。