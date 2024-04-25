沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場高達900MW建置完工併聯。成為亞太區規模最大營運的離岸風場。總統蔡英文今（25）日上午前往台中出席完工併聯慶典時指出，從2016年到現在，離岸風機已經安裝完成297座，累積裝置容量達到2.37GW，預計今年風機座數將超過300座，不只領先亞太，在全世界也名列前茅。

蔡英文說，我們用8年的時間，讓政策白皮書上「能源轉型」4個字，變成眼前實際的場景。台灣現在有亞洲最大的風場，也有自己的離岸風電供應鏈，風場產生的綠電將為台灣產業和社會，在淨零時代的競爭力奠定基礎，也為下一代的永續發展留下資產，台灣將邁向更乾淨、更永續的未來。

蔡英文致詞時表示，8年前她到苗栗海洋風場視察豎立在海上的兩座示範風機，2019年，128MW海洋風場也完工，那是台灣第一座商業規模的離岸風場。今天她要再次恭喜沃旭能源在投資人夥伴－加拿大魁北克退休基金，及國泰私募基金的支持下，完成900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，這是目前亞洲最大離岸風場。

她說，從台灣第一，到亞洲最大，在這個過程中的持續投入，使得沃旭及丹麥成為2022年單一年度，對台灣投資最多的外資企業和國家，她要對沃旭引進資金、技術來到台灣表達感謝之意。

蔡英文提到，從2016年到現在，離岸風機已安裝完成297座，累積裝置容量達到2.37GW，預計在今年風機座數將超過300座。台灣不只領先亞太，在全世界也是名列前茅，這些風場產生的綠電，為台灣產業和社會在接下來淨零時代的競爭力奠定基礎。

她強調，我們用8年的時間，讓政策白皮書上「能源轉型」4個字，變成眼前實際的場景。現在，台灣有亞洲最大的風場，也有自己的離岸風電供應鏈，興達海基和世紀鋼為台灣建立起水下基礎的生產能力。另東方風能母集團，從近岸的海事工程起家，如今東方風能籌組台灣最大規模的離岸工程船隊，目標是放眼亞太；此外，台船參與投資建造，也是亞洲最大的海事工程船—環海翡翠輪，此時此刻也已在彰化外海工作。

蔡英文接著說，因為離岸風電進駐，成為亞洲最完整的離岸風電建造和運維聚落。很多台灣年輕人在離岸風電這個產業成家立業，像是從大彰化風場開發到建造期間，光是沃旭內部100多名台灣員工，就有超過20個新生兒出生，她認為這個出生率跟風場完工併聯一樣值得嘉許。

她提到，在進入運維中心前也接受了安全說明，感覺到這個產業帶來更全面的工安觀念。能源轉型的背後，有產業升級、人才成長、民間投資、工安提升；能源轉型的背後，更有台灣人對於新事物的挑戰，以及對永續發展的追求。

在台灣能源轉型的這條路上，蔡英文說，她很高興有沃旭及許多本土和國際開發商投入，也要感謝公民營事業、銀行、學術單位、法人機構及在地供應商，大家的努力才有今日的成果。此外，總統府資政沈榮津資政及經長王美花帶領的經濟部團隊，包括能源署、產發署，過去8年都在第一線打拚，她也要給予肯定。

「未來大家可以很驕傲地向孩子們說，看看台灣海上那些風機，那是我們這一代人，為了下一代的永續發展，替台灣留下的資產。」蔡英文強調，我們一定要邁向更乾淨、更永續的未來，這條路，台灣會堅持地走下去。

包括總統府資政沈榮津、副秘書長黃重諺、經長王美花、立法委員洪申翰、丹麥商務辦事處處長畢尚德（Peter Sand）、英國在臺辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、歐洲經貿辦事處經貿組組長楊藹羚（Aleksandra Kozlowska）、加拿大辦事處資深商務經理陳幼欣、沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）等均出席這項活動。