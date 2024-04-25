業界領先的Wi-Fi HaLow晶片供應商摩爾斯微電子（Morse Micro）25日宣布於台北正式設立新分公司。此重要策略布局不僅再次彰顯該公司對深耕台灣市場的承諾，更為其進軍亞太地區和全球物聯網市場寫下里程碑。

共同創辦人暨執行長Michael De Nil先生表示，此據點將成為其在台灣與整個大中華區進行業務營運及提供技術支援的樞紐。

摩爾斯微電子早年即在台灣設點，與台積電等廠商建立在製造領域的緊密合作關係。近年來，公司更與諸如威健、亞矽科技及全科科技等知名代理商簽約，銷售自家Wi-Fi CERTIFIED HaLow晶片產品，涵蓋整個大中華區域市場。摩爾斯微電子素來堅持「以客戶為中心」的理念，如今順勢在台設立全新據點，則再次突顯其將領先的Wi-Fi HaLow解決方案引進當地市場的決心。

對此，摩爾斯微電子也與多家Wi-Fi HaLow模組及ODM廠商開展深度合作，為物聯網設備提供長距離、低功耗且可靠的無線連網能力。隨著物聯網市場快速崛起，傳統Wi-Fi連線在傳輸距離和功率效率方面的不足已日益暴露。

摩爾斯微電子擁有業界領先的Wi-Fi HaLow產品陣容，包含體積最小、速度最快且功耗最低的Wi-Fi解決方案，相較傳統Wi-Fi而言，其傳輸距離可提高10倍、覆蓋面積擴大100倍、系統容量增加1，000倍，完美解決當前物聯網應用所面臨的連網難題。

值得一提的是，澳洲駐台代表馮國斌先生(Robert Fergusson)也親自出席這場隆重的開幕儀式，暢所未有地見證台灣和澳大利亞之間的創新合作關係。馮代表表示：「摩爾斯微電子將澳洲的創新成就帶到了台北這座城市核心。其新辦公室的設立印證了台澳兩地之間日益增長的貿易機會。我們期許未來能夠進一步強化現有的貿易聯繫，深化雙方經濟夥伴關係。」

「此次業務擴展強調了我們致力於滿足台灣和大中華地區客戶不斷演進的需求，」摩爾斯微電子共同創辦人暨執行長Michael De Nil先生如是表示，「我們很高興能在此設立新的營運重鎮，讓我們與客戶的距離拉近，有助於更深入了解並回應他們的需求，同時持續創新以超越他們的期望。」

除了促進與當地合作夥伴的互動外，位於台北的全新據點也將作為摩爾斯微電子在台灣和大中華區進行業務營運及提供客戶服務支援的樞紐中心，進一步推動該公司在當地的事業版圖。透過新辦公室的啟用，摩爾斯微電子定將朝著物聯網設備無線化的目標邁進，引領台灣無線通訊產業的下一個長期發展里程。