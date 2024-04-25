KIRE半祼拍攝〈don’t stop〉MV。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE半祼拍攝〈don’t stop〉MV。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

孫盛希緋聞男友、潮流音樂人KIRE，為催情創作〈don’t stop〉MV化身「禁忌情人」，挑戰螢幕激情尺度及顛覆歌壇過往MV長影片規格，把「吻戲」當成一大重點的KIRE，在每段影片中與螢幕情侶上演大尺度激吻戲，舉凡「騎乘式深吻」、「半裸深吻」、「桌上深吻」等樣樣來，大搞各種花式「濕吻」，此外，在影片中連續激吻一分鐘的他更創下MV史上最長親吻戲紀錄。

為了配合情慾元素歌詞及MV劇情，首度挑戰大尺度激情戲的KIRE可說在片中嘗試很多不符合人體工學的「愛情動作戲」，不僅性感撩人，劇中常「一言不和」就脫掉上半身衣服的他因此幾乎有一半時間都是半裸入鏡，讓精猛六塊肌身材全都露，頓時男性費洛蒙噴發，歌迷驚艷不已，更稱他是「行走的發電機」，是潮流音樂人性感代表。

雙子座的他善用現今短影片風潮及自身性感魅力抓眼球令人激賞，提及挑戰大尺度激情戲的辛苦之處，KIRE透露：「事前得知要拍這麼長吻戲，為了要在鏡頭前呈現出真實的情侶感，我和女主角在前一天花了很長的時間傳送訊息培養默契並做足準備。」被問到拍「濕吻」愛情動作片最辛苦之處？KIRE打趣笑說：「其實…並沒有感覺到辛苦，融入歌曲和投入情感後非常享受當下的過程！」

該曲創作靈感源於他在社群啟動與歌迷問答互動而來，沒想到開放問問題後竟一發不可收拾，甚至最後還衍生出性愛困擾相關問題，意外開啟了「聊色」話題，也讓互動QA專欄變成歌迷「告解樂園」，讓始料未及的他成了歌迷眼中的「KIRE神父」，笑說：「我其實非常意外大家對我的信任程度，有時候

甚至回答到懷疑自己，但除了帶給大家歡樂之外也覺得有一份責任。」

被問到曾收過最意想不到的問題？KIRE透露：「最荒謬的情況可能是涉及不倫戀，例如與繼父產生感情，或與年齡差異極大的未成年人發展戀愛關係。我得以一種幽默的方式回應，這是不對的行為，觀眾們會用他們自己的觀點來表達對這類行為的看法。對我來說，除非確實是錯誤的行為，否則我不太傾向表達自己的立場。我認為每個人的喜好都值得被尊重，只要不損害他人，就沒有什麼問題。」

而變身為「告解神父」的KIRE自開放歌迷QA後一個多月以來靠著幽默回應許多各式各樣問題，不僅讓他激發靈感寫出新歌〈don’t stop〉，還因此在短短的一個月內在IG上漲粉8萬人數，讓他直呼不可思議，他表示：「每次收到的問題數量都超過五百題，我得花上五個小時甚至更長的時間，才能回覆其中的二十幾個問題。」