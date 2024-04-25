台北市中正一分局忠孝西路派出所，25日中午一名37歲徐姓警員中午執行巡邏勤務時，於派出所地下室停車場輕生。對此正在台北市議會警政衛生部門質詢，議員們除了替徐姓員警感到遺憾，不過也都紛紛關注員警心理諮商輔導的機制，除了每年僅38萬預算太少外，也因為個資保密度不足，員警也可能因此被「貼標籤」。對此市警局長張榮興也允諾會檢討諮商機制。

台北市議會25日下午進行警政衛生部門質詢，市警局長張榮興被問到徐姓警員輕生一事，也透露該名員警在送醫不久後也宣告不治身亡。國民黨議員應曉薇、耿葳、李傅中武等人都表達遺憾之意。不過質詢時也轉而檢討，市警局在員警心理諮商機制上是否有所不足。

耿葳指出，根據監察院調查報告顯示，10年來有52名員警輕生，近4年就有22名員警輕生，全國員警每年接受心理諮商覆蓋率不及1％，警察局設置的心理輔導這「關老師」，居然由長官們擔任，因個資保密性不足，導致員警仍擔心求助後被標籤化。

耿葳說，原本分局的關老師是分局督組巡官擔任，也因為基層員警反彈後，警政署下令將心理諮商業務從督察組移到祕書室，似乎認為這樣，大家就會比較安心，但無論是督察組還是祕書室，他們都還是長官並非專業的心理輔導，只要還是長官擔任員警的談話對象，沒有人會放鬆心情，暢所欲言。

員警出身的李傅中武則直言，每年市警局針對心理諮商編列的預算僅只有38萬，換算後每月僅只有3萬多元，看起來是嚴重不足，呼籲市警局應檢討相關預算編列計畫。對此張榮興直言，議員的建議都會納入考量，也會妥善檢視員警的心理諮商機制。

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