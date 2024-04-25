《中時新聞網》先前報導，「台中一名40歲男子阿熊，8年內換了44份工作，最近找到第45份工作，月薪2萬9千元」，掀起話題。而《街頭大聲公》今(25)前往北市西門町進行街訪，民眾驚人反應曝光。
事實上，阿熊22歲進入傳產擔任作業員11年，月薪維持2萬3千元。後來他32歲跨行當過品管員、旅遊業務、飯店櫃台、導遊、廚師等。阿熊先前透露，「最近找到第45份工作，應徵到某家外商公司的技術員，薪水有2萬9千元，憑著每天加班3小時、周六加班半天，月薪有望達到3萬5」。
從事服務業、24歲的李先生表示，「我不了解為什麼換到第45份工作，薪水才2萬9，有一點辛苦，若找到一份服務業工作，穩定做起薪也有3萬初，再慢慢做下去，努力尋求升遷機會，薪水也會比較好」。
另有年輕人說，「做一份工作會思考發展性或先求穩定，不過他(阿熊)能找到45份工作也是蠻厲害，驚訝這麼多老闆要用他」。不過也有人表示，「如果我是老闆，面試會看他現場態度和應對，會擔心換太多工作不知是什麼原因」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。