《中時新聞網》先前報導，「台中一名40歲男子阿熊，8年內換了44份工作，最近找到第45份工作，月薪2萬9千元」，掀起話題。而《街頭大聲公》今(25)前往北市西門町進行街訪，民眾驚人反應曝光。

【街頭大聲公】40歲男8年狂換44份工作！街訪民眾「反應太驚人」

事實上，阿熊22歲進入傳產擔任作業員11年，月薪維持2萬3千元。後來他32歲跨行當過品管員、旅遊業務、飯店櫃台、導遊、廚師等。阿熊先前透露，「最近找到第45份工作，應徵到某家外商公司的技術員，薪水有2萬9千元，憑著每天加班3小時、周六加班半天，月薪有望達到3萬5」。

阿熊8年換過44份工作，掀起話題。(阿熊提供)

從事服務業、24歲的李先生表示，「我不了解為什麼換到第45份工作，薪水才2萬9，有一點辛苦，若找到一份服務業工作，穩定做起薪也有3萬初，再慢慢做下去，努力尋求升遷機會，薪水也會比較好」。

24歲李先生認為，「換了45份工作，月薪僅2萬9千元有些辛苦」。(游定剛拍攝)

另有年輕人說，「做一份工作會思考發展性或先求穩定，不過他(阿熊)能找到45份工作也是蠻厲害，驚訝這麼多老闆要用他」。不過也有人表示，「如果我是老闆，面試會看他現場態度和應對，會擔心換太多工作不知是什麼原因」。

阿熊進入傳產當作業員11年之久。(資料照，與本案無關)