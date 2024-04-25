台體大楊姓大一生到台中東海大學準備比賽，遭到廂型車撞上重傷，搶救4天宣告不治。

台灣體育大學楊姓大一生，日前和系上球隊前往台中東海大學準備比賽前，騎車行經台灣大道四段與工業區一路口時，遭到越南籍陳姓移工駕駛的廂型車攔腰撞上，造成楊生頭部重創，經4天搶救後宣告不治；楊生的高中教練也透露，楊生最愛的偶像是美國職棒道奇隊的大谷翔平，楊生也會刻意效仿偶像，並且，除了本身球隊的訓練量，也會自己增加「訓練菜單」。

據《ETtoday新聞雲》報導，楊生的高中林姓教練表示，楊生訓練非常認真，除了球隊的統一訓練量，本身也會再增加「訓練菜單」，如短衝刺、投球等，由於楊生的加倍努力，球速能飆近140公里。

由於楊生熱愛棒球，其最喜歡的偶像是美國職棒道奇隊的大谷翔平，因此，楊生在平時訓練、練投都會刻意效仿偶像；另外，因為楊生與科班選手不同，對於未來發展，立志要往運動科學與運動傳播前進，且人生目標是要當棒球訓練員、教練或體育記者等職業，都和最愛的棒球息息相關。

這起事件發生在21日，21歲的大一生楊男，因和系上球隊到東海大學準備參加比賽，騎機車行經台中市西屯區台灣大道四段與工業區一路口時，不料，遭到由陳姓移工駕駛的箱型車闖紅燈撞上，造成楊男頭部重創，而陳姓移工竟肇事逃逸。

警方調閱監視器，循線將肇事的陳男與同車男乘客逮捕歸案，也發現兩人是越南籍失聯移工，而陳男則因涉犯竊盜與詐欺案，遭桃園地檢署發布通緝，警方將他解送歸案。

楊生送醫後，因傷勢嚴重，昏迷指數一度僅剩3，搶救4日後，於昨(24)日晚間7時許院方宣告搶救無效；據悉，楊生在校期間表現優異，也帶領球隊奪下大專棒球聯賽季軍，在球隊有「守護神」美稱，楊生搶救無效消息傳出後，學校師生悲慟，棒球隊隊友更是痛心、惋惜。