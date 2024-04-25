台股近日上沖下洗，法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

進一步觀察，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）這五檔千億以上的台股高息ETF在面臨市場大漲大跌的表現，4月19日大盤大跌，五檔的跌幅都小於大盤，而4月24日大盤大漲，僅群益台灣精選高息ETF、復華台灣科技優息ETF兩檔表現優於大盤，再以今年來表現來看，大盤上漲12.27％，群益台灣精選高息ETF上漲12.77％唯一打敗大盤，在可參與台股上漲契機又可分散個股投資風險的台股高息ETF中，群益台灣精選高息ETF最跟漲抗跌。

財富管理業者表示，目前市面上有許多檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔 EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，後市來看，今年來台股在科技股領軍之下創下新高，短期受國際利空因素影響而回檔在所難免，不過鑒於台股企業獲利預估值仍持續上修、資通訊產品出口再創新高，同時NB、IC設計產業庫存回至健康水位，中長期台股表現仍不看淡，不過短期操作上仍需持續關注以伊衝突的進展和後續美國科技巨頭財報表現與展望。