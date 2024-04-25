國喬石化(1312)宣布，25日董事會通過設置永續長，由總經理曾嘉雄兼任，以深化永續發展策略目標，執行成果每年呈報董事會，期以樹立綠色石化的永續典範。

為此，國喬總經理暨首任永續長曾嘉雄表示，永續轉型以2015年為基準年，設定2030年減少碳排放量45％，努力朝向2050年淨零碳排的願景邁進。

其次，國喬更將以高值化研發結合ESG，以技術創新驅動綠色供應鏈，透過低碳產品、再生材料開發及氫能發展，提升產業綠色競爭力。

此外，國喬去年受制大陸新增產能過剩，烏俄戰爭、以巴戰爭地緣政治緊張、中美貿易及高通膨、高利率等因素所造成的景氣衰退，每股虧損1.59元，董事會決議不分派股利及董事、員工酬勞。

國喬認為，目前石化產業的營運環境仍有壓力，但下游買氣已然浮現。國喬持續聚焦本業，多角化布局，力求穩健經營。旗下研發中心正開發高性能、高強度特用生物基纖維／工程塑膠。

此外，國喬也正積極拓展印尼、孟加拉、印度、越南等東南亞新興市場。加上即將進入SM、ABS等石化產品的需求旺季，今年度整體營運有望回穩加溫。

國喬規劃永續長一職由總經理擔任，不僅展現企業對永續發展ESG的高度重視，也有助公司從策略面和營運面納入永續思考，提升組織內部橫向與縱向溝通效率，全面落實推動實踐ESG。

曾嘉雄指出，減碳及淨零碳排是石化產業、也是全球最重要的未來趨勢，其中涉及選擇能源使用的種類、塑料回收再利用及新技術開發等。國喬多年來已在生產線上進行製程效率與工藝的優化整改，以降低產品單位碳排量；同時積極開發節能減排利基型產品，開拓多元銷售通路。