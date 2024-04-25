桃園市中壢區龍興國小新建工程25日動工，預計2027年竣工。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區龍岡國小於1962年設立，原校地受道路拓寬影響，需內縮校地空間，造成使用不便，故市府擇定遷校基地距龍岡國小現址約1公里處，新建龍興國小，規畫國小教室、幼兒園等，全案量體達61間教室，工程總經費逾11億元，預計2027年竣工，繼續服務龍岡國小學區學童。

桃園市政府興建中壢區龍興國小，預計2027年竣工。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

龍岡國小校址緊臨龍岡路二段拓寬工程路段上，若配合拓寬工程校地退縮10公尺，學校基地將呈現狹長狀，另因校舍老舊，教學行政空間緊臨馬路，嚴重影響學校正常運作，為因應師生教學及學習權益，打造完善的教育環境，市府籌設新校區及遷校計畫，規畫於中壢體育園區內的文小用地設新校區。

桃園市長張善政說明，這次工程總經費約11億1409萬元，其中教育部補助1億7598萬元，其餘由市府編列預算辦理，感謝教育部經費支持，以及立委、議員們的關心，讓工程順利推動，市府也重視工程的品質及進度，盼各局處攜手合作讓桃園公共工程皆能如期如質完工。

張善政說，盼此案工程於2027年上半年順利完工，讓新校舍龍興國小順利招生，為在地學子提供更優質的學習環境。

教育部政務次長林明裕提到，「新興都市計畫區新設校」從2022年至2024年共為5間學校進行新建校舍，今日新建龍興國小是計畫的最後一哩路，感謝市府團隊的努力，共同投資下一代，讓孩子的教育更有力。

工務局表示，龍興國中新建校舍以童趣校園為概念，採川字型設計校舍，結合家庭建築元素，並規畫獨立出入口空間，共設3處人行及2處車輛出入口，以達全時段人車分道。基地面積約2萬113平方公尺，興建1幢1棟建築物，規畫為國小校舍及附設幼兒園，內部空間包含設置國小24班、幼兒園2班、學前特殊班2班及國小資源1班，共達61間教室，地下則規畫共構停車場，滿足鄰近居民的停車需求。