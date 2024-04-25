國民黨立委徐巧芯被爆出婆婆以不動產抵押，向台北富邦銀行貸款3次共約1450萬，疑似超貸，而北富銀由台北市財政局長胡曉嵐、主計處長鄭瑞成和法務局長連堂凱擔任官股董事，財政局表示，市府3位富邦金控公股董事於4月25日董事會議，要求台北富邦銀行應釐清貸款個案的核貸流程、稽查作業，並對外說明。

財政局、主計處等25日赴議會財政建設委員會工作報告，民進黨議員簡舒培、林延鳳、洪婉臻和鍾佩玲等人關心疑似超貸一事，她們認為，北市府有3位富邦的官股董事，應維護股東權益，要求富邦對外說明此事，若富邦果真監管不力，作為官股董事毫無作為，民眾會覺得市府在護航。

財建委員會召集人、民進黨議員林世宗也要求，應要求北富銀說明核貸流程、稽查過程，並提供資料給委員會。

胡曉嵐回覆，先前已有詢問北富銀，銀行告知，因個人資金需求向銀行申貸，包含核貸條件如成數、利率等，均依授信與定價等規定辦理，無例外授權准駁狀況，其餘資訊則因涉客戶個人資料，依《銀行法》規定應保守秘密，因此無法提供。

財政局強調，市府3位富邦金控公股董事於4月25日董事會議，要求台北富邦銀行應釐清貸款個案的核貸流程、稽查作業，並儘速主動公開對外說明。