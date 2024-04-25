吃魚有益健康，但小心吃錯魚恐造成反效果。一名70歲老翁，為了改善視力模糊、反應變慢的情況，於是決定認真吃魚，除了服用大劑量魚油外，太太每天還煮魚給他吃，就這樣持續半年，於某次例行回診時，竟被發現腎功能大降。經進一步探究飲食內容才知道，原來對方都吃鮭魚、鮪魚等大型魚種，由於其位於食物鏈頂端，容易累積較高的重金屬，成為致病關鍵。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，眾所皆知魚類是健康的食物，不只擁有優質蛋白質，存在於魚油中的多元不飽和脂肪酸，還能降低三高問題。但要注意的是，最好吃巴掌大的小型魚，大型魚及深海魚，則因食物鏈的關係，體內沉積的重金屬污染也相對較高，務必要注意。

洪永祥接著就舉過往所遇病人為例，一名70歲老翁，在門診接受治療已有很長一段時間，某次回診時卻赫然發現，其它數值都還好，腎功能卻異常大降。洪便追問病人日常飲食內容，當時陪診的太太才透露，其丈夫半年前出現視力模糊、反應變慢的情況，聽鄰居說要多吃魚油、魚肉，於是就去買高劑量魚油來服用，每天也會煮鮭魚、鮪魚等大型魚類來食用。

談及該老翁的病況，除了腎功能大降外，洪永祥說，其還有貧血的狀況，但並非一般的血色素降低，而是紅血球、白血球、血小板數量都明顯偏低，也就是骨隨造血再退化，為再生不良性貧血，起因往往跟重金屬相關。

藉此個案，洪永祥提醒，吃巴掌大的魚，天天吃都沒問題，但大型魚一周不要超過2次，以免攝入過多重金屬。他指出，重金屬如鉛在血液中很快就會被排走，但若沉積在脂肪，可能30年都還存在。尤其重金屬又最容易累積在魚皮、魚內臟，這些部位最好少吃為妙。另外，多喝水、多運動，藉由汗水有助於將重金屬排出體外。